Toro, Titano e Commander ganharão nova opção a diesel; veja o que muda

O sistema de tração 4x4 Auto distribui automaticamente a força para os dois eixos, oferecendo ainda o modo reduzido que pode ser acionado eletronicamente.

O Jeep Commander 2.2 Turbodiesel será vendido na versão Overland e a Fiat Toro tem somente a Ranch confirmada com o novo motor diesel - no entanto, a opção Volcano também pode receber a opção.

Stellantis já testa no Brasil suas picapes médias que serão produzidas na Argentina Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A Fiat Titano 2026, que passará a ser fabricada em Córdoba, na Argentina, no primeiro trimestre de 2025, também contará com o motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm de torque. No entanto, na picape média haverá a mudança do câmbio Aisin de seis marchas por um ZF de oito, como antecipamos em junho. A versão de entrada seguirá com o câmbio manual de seis marchas. A picape seguirá com as opções de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.