Volks prepara volta de Virtus Sense com novo motor; veja detalhes

Se a lógica de equipamentos for a mesma do Polo Sense, o Virtus Sense terá a paleta de cores sem custo adicional, não importando se são sólidas ou metálicas. As versões TSI do Virtus tem as tonalidades sólidas Branco Cristal e Preto Ninja e as metálicas Azul Biscay, Cinza Platinum e Prata Sirius.

VW Virtus Sense terá o mesmo motor 170 TSI das versões de entrada do sedã Imagem: VW/Reprodução

Itens de série do Virtus Sense

Entre os itens de conforto e conveniência, o VW Virtus Sense terá basicamente a lista das versões TSI. Assim ela sairá de fábrica com ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, sistema "Keyless" - sistema de alarme antifurto com comando remoto, banco traseiro com encosto rebatível bipartido, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função 'tilt down' no lado direito e faróis de LED com luz de condução diurna integrada.

A lista ainda inclui sensor de estacionamento traseiro, painel de instrumentos digital 8", sistema Start-Stop, sistema multimídia "VW Play" com tela de 10,1" touchscreen e App-Connect, travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível e volante multifuncional em couro com comandos para troca de marchas "shift-paddles".

Também contará com o assistente para partida em subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), fixação da cadeirinha de criança com sistema Isofix e sistemas de controle da perda de pressão pneus e sistema de frenagem automática pós-colisão.