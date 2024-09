Jeep Avenger já roda em testes no Brasil para estrear em 2026; veja flagra

O Jeep Avenger fabricado no Brasil terá sistema híbrido MHEV de 12 volts, que estreará no Brasil ainda em 2024 nos Fiat Pulse e Fastback. O sistema trabalhará em conjunto com o motor 1.0 Turbo 200 Flex, que fornece potências de 130 cv com etanol e 125 com gasolina. Já o torque fica em 20,4 kgfm, não importando qual combustível esteja no tanque. O câmbio será o CVT que simula sete marchas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.