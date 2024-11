Toyota 'tamanho família' chegará ao Brasil em 2025; veja o que já sabemos

Em relação às medidas, a van de passageiros tem 5,91 metros de comprimento, 1,95 m de largura, 2,29 m de altura e 3,86 m de distância de entre-eixos.

Hiace vem de fábrica com airbags frontais e de joelho para o motorista, alarme, freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em subida, entre outros itens, câmera de ré, luzes de freio de emergência (EBS), faróis de neblina dianteiros e traseiro, controle de tração (TRC), entre outros equipamentos.

A configuração que será destinada ao Brasil deve seguir com os mesmos itens de série da versão vendida na Argentina. Entre os principais itens estão ar-condicionado com saídas e regulagem para os bancos traseiros, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, duas saída de 12v, volante multifuncional, quadro de instrumentos de 4,2" em TFT, central multimídia com tela de 9", com Bluetooth com viva-voz, porta USB, seis alto-falantes, seis portas USB para os bancos traseiros, entre outros itens.

Toyota Hiace tem capacidade para 14 ocupantes Imagem: Toyota/Divulgação

