Toyota dá primeiro passo para produção de seu novo SUV; veja detalhes

Em relação ao visual, tem a grade e faróis inspirados no SUV médio pré-reestilização. Divididos em seções, o para-choque tem sua parte inferior uma grande entrada de ar e a grade principal tem elementos pontilhados. Nas extremidades, tem faróis auxiliares em abrigos com formato geométrico.

As linhas laterais do SUV de entrada da Toyota são mais lisas, com vinco acentuado em sua parte inferior. Apliques em preto percorrem as caixas de ar, contornando os para-lamas.

Toyota Yaris Cross Imagem: Toyota/Divulgação

Na traseira, o Yaris Cross tem lanternas bem horizontalizadas que se estendem na tampa do porta-malas, que abriga a placa de identificação. O para-choque tem pintura na parte superior e a inferior tem acabamento em preto.

Por dentro, tem quadro de instrumentos digital, central multimídia flutuante e console central elevado. O SUV terá também freio de estacionamento elétrico.

