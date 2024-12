Rayssa imita comemoração de Memphis, e Corinthians parabeniza a skatista

O Corinthians usou as suas redes sociais para parabenizar Rayssa Leal pelo tricampeonato da Liga Mundial de Skate Street (SLS). A skatista ergueu o troféu na manhã de domingo (15), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A atleta de 16 anos é fã declarada do Timão e comemorou uma de suas manobras imitando Memphis Depay. Assim como o atacante holandês, que está fazendo sucesso com a camisa alvinegra, ela colocou dois dedos no ouvido.

"Simplesmente Rayssa Leal!!! Mais uma vez fazendo história e conquistando a Liga Mundial de Skate Street! No estilo Corinthians, no coração! Parabéns, Braba!!!", escreveu o clube no X, antigo Twitter.