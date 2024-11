Carro de 1ª batida no Brasil envolveu nomes históricos e integra novo museu

O acervo do Museu Carde conta com mais de 500 carros, dos quais 100 já foram "garimpados" e estão disponíveis para receber os visitantes.

O museu contou com a consultoria de história da professora Heloísa Starling e do Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Tendo o carro com ator principal, o acervo está exposto em ordem cronológica. Alguns dos automóveis expostos estão envolvidos diretamente com a história do Brasil.

Citroën DS 23 Break Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A professora Starling relata alguns casos como o que envolve o abolicionista José do Patrocínio e o poeta Olavo Bilac. Os dois teriam sido os personagens do primeiro acidente de carro registrado no país.

Em 1897, Patrocínio importou para o Rio de Janeiro o carro francês Serpollet movido a vapor que fornecia 8 cavalos de potência. No entanto, Bilac resolveu que também queria guiar o modelo e, na primeira acelerada, o poeta acabou batendo com o automóvel.