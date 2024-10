Kia Tasman: picape média é lançada e deve ser vendida na América do Sul

As lanternas têm o abrigo mais horizontalizado, mas as luzes acabam posicionadas na vertical. A tampa da caçamba tem o nome Kia estampado na lataria.

Por dentro, a Kia Tasman tem painel tem três telas panorâmicas. A primeira de 12,3 polegadas é a do quadro de instrumentos, a segunda de 5" posicionada na parte central oferece as informações do ar-condicionado e a terceira também de 12,3" é do sistema multimídia que é integrada aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Kia Tasman Imagem: Kia/Divulgação

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.