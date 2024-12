Gabigol: um inusitado e bem-vindo embaixador para o futebol feminino

Os entrevistadores não estavam preparados para essa resposta e não sabiam o que fazer. Pelo menos sabiam que tirar sarro não seria correto e seguraram a onda. Gabriel então falou do Barcelona, de Alexia Putellas e do Corinthians. Disse que se amarra nos jogos, que ele é que não entende por que os caras não gostam. Disse que quer um dia trabalhar com o futebol feminino. Os entrevistadores, sem ferramentas para sair do lugar, queriam voltar para o masculino, para Fórmula 1, para videogame, para (e esse é o preço que mulheres pagam de gostarem desse tipo de entrevista) o "tamanho da peça" - assuntos bastante masculinos e que todos dominaram durante a entrevista de forma satisfatória. Fiquei com a impressão de que Gabigol gostaria de ter falado mais sobre futebol feminino, mas não encontrou com quem tabelar. Havia um milhão de perguntas que poderiam ter sido feitas e que não foram porque os entrevistadores estavam visivelmente deslocados. Uma pena.

Mas Gabigol deu a letra. Se a CBF tivesse um pouco mais de interesse pelo futebol feminino, encontraria um caminho de unir as duas paixões buscando embaixadores no masculino. O mesmo machismo que marginaliza o futebol feminino é aquele que só escuta que o jogo é bom quando um ídolo bem adequado ao que se espera de um homem-macho fala que o jogo é bom, que tem potencial para ser melhor, que vale a pena. Gabigol fez pelo futebol feminino o que nenhum outro jogador em atividade jamais fez. Obrigada, Gabriel.