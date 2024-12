Adeus, Citroën C4 Cactus: SUV deixa de ser vendido no Brasil após 6 anos

Ele só passou a ter companhia em meados de 2022 com a chegada do C3. Depois em 2023, a marca iniciou as vendas do C3 Aircross, e por fim, neste ano começou a vender o Basalt. E foi justamente os dois SUVs que contribuíram para que seu ciclo chegasse ao fim no mercado brasileiro.

O Citroën C4 Cactus só teve unidades produzidas em 2024 nas versões Live 1.6 AT e Shine 1.6 THP AT. As versões Feel Pack 1.6 AT e Noir 1.6 THP AT eram modelos 2023/2024.

Citroën C4 Cactus 2024 Imagem: Divulgação

Neste ano, os valores do SUV começavam em R$ 125.990, para opção Live e chegava aos R$ 141.990 para a Shine THP.

O C4 Cactus chegou ao mercado em 2018, sendo comercializado com os motores 1.6 Flex e 1.6 THP Flex, ambos ligados ao câmbio automático de seis marchas.

Em 2023, a Citroën fez discreta atualização no SUV, que recebeu nova central multimídia de 10", a mesma da linha C3. Mas a mudança visual surtiu pouco efeito, e o C4 Cactus não repetiu em 2023 e 2024 os bons números de vendas de 2021 e 2022.