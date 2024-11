Novos híbridos da Fiat: melhorei em 30% o consumo de combustível

Pulse

Urbano: 13,4 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)

Estrada: 14,4 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)

Urbano: 12,6 km/l (gasolina) / 8,9 km/l (etanol)

Estrada: 13,9 km/l (gasolina) / 9,8 km/l (etanol)

Em conversa com o João Irineu, vice-presidente de assuntos regulatórios Stellantis América do Sul, usando como base o ganho de eficiência que fiz com o Pulse T200 Hybrid, Irineu exemplifica: um motorista que consiga uma média de 25% de eficiência no consumo tem ganho suficiente para que ele rode sempre com etanol.

O executivo comenta que muitos motoristas evitam usar o etanol devido à autonomia, já que teriam que ir mais vezes no posto. "Mas com o ganho de 25%, ele iria no posto o mesmo número de vezes que teria que ir com gasolina no tanque, com a vantagem de gastar menos com etanol", diz o executivo. Vale lembrar que, rodando com etanol, há redução de emissões de CO2.

O sistema híbrido leve da Fiat ainda oferece outras vantagens além da redução de consumo. Em São Paulo, por exemplo, ele fica livre do rodízio, enquanto em Minas Gerais uma lei isenta de IPVA carros híbridos e elétricos fabricados no estado. Outros estados do Brasil também oferecem benefícios para carros com sistema híbrido.

O sistema híbrido dos Fiat Pulse e Fastback T200 Hybrid é composto por um motor elétrico multifuncional de 12V e 3 kW. Ele é conectado mecanicamente ao motor de combustão, sendo alimentado por uma bateria de íon de lítio. Ele substitui o motor de partida e o alternador.

Ele tem um módulo de comutação das baterias de chumbo-ácido e a de íon de lítio que conecta, separa e controla as duas baterias de acordo com a estratégia da central eletrônica, garantindo uma operação eficiente e carga adequada.