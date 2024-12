Há quantos anos surgiu a roda? Invenção é mais antiga do que pensávamos

Cientistas do Instituto de Arqueologia de Jerusalém encontraram em Israel pedras esculpidas em formato de roda que podem demonstrar que a invenção é, pelo menos, seis mil anos mais velha do que a ciência imaginava.

A descoberta aconteceu no sítio arqueológico The Nahal-Ein Gev II, que fica a cerca de dois quilômetros do mar da Galileia. O estudo foi publicado no site da revista científica Plos One no dia 13 de novembro deste ano.

"Embora [a origem da roda] seja associada ao surgimento de carruagens (...) focamos em um achado em forma de roda muito anterior (...) com 12.000 anos", diz o resumo do estudo publicado no site.