JAC Hunter: saiba o que nova picape chinesa traz para superar concorrência

Nos últimos anos, a JAC Motors focou sua operação no Brasil em uma linha e automóveis e veículos comerciais 100% elétricos.

O mais recente lançamento da marca chinesa em nosso mercado, porém, mira uma outra categoria de produtos e clientes.

A picape média Hunter acaba de ser lançada com uma pegada mais convencional, voltada ao público agro: traz sob o capô a consolidada combinação de motor turbodiesel com transmissão automática e tração 4x4, mais reduzida.

Imagem: Divulgação

O preço promocional é de R$ 239.990 para as primeiras mil unidades, informa a JAC, enquanto o preço "cheio" é de R$ 259.900.

Não por acaso, os valores são o exatamente os mesmos que a Fiat informa para as versões intermediária Volcano e topo de linha Ranch da Titano, a picape média da montadora italiana que também tem origem chinesa.

Além do preço, a Hunter busca se diferenciar com a maior capacidade de carga da categoria, de 1.400 kg, e pela lista de equipamentos que inclui teto solar.

A novidade da JAC está disponível, neste primeiro momento, em dez cidades brasileiras. Conforme a empresa, em breve o número será ampliado a 35 municípios, chegando a 120 no início de 2025.

Confira a seguir nossas primeiras impressões, após cerca de uma semana convivendo com a Hunter.

Desvendando a JAC Hunter

Imagem: Divulgação

Design: a JAC Hunter tem medidas parecidas com as da rival Fiat Titano: ambas medem 5,33 m de comprimento e 1,96 m de largura, mas o modelo da marca chinesa é mais alto (1,92 m contra 1,86 m).

O porte imponente, reforçado pelo santantônio de série, é maior do que o da Toyota Hilux em todas as dimensões.

Outro aspecto em que a Hunter chama a atenção é a dianteira, que exibe faróis de LEDs divididos em três seções distintas no mesmo estilo de Fiat Toro e Chevrolet Montana.

A grade com acabamento escurecido e as estreitas luzes de condução diurna rentes ao capô elevado são unidas por uma moldura, também escurecida, que dão um aspecto robusto e contrastam com as capas dos retrovisores externos e as maçanetas, que têm acabamento cromados.

As rodas de liga leve de 18 polegadas, por sua vez, são diamantadas e têm detalhes escurecidos, enquanto os para-choques dianteiro e traseiro, o santantônio e as molduras plásticas das caixas de roda têm aspecto preto fosco.

Por fim, as lanternas traseiras contam com filetes de LEDs na vertical - ficou bacana.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: a JAC Hunter se destaca pelo bom acabamento interno, trazendo painel e outras superfícies com revestimento macio ao toque, confortáveis bancos de couro marrom com boa qualidade, bancos dianteiros ventilados e elétricos, teto solar e detalhes com aparência metálica no volante, no console e nas portas.

Medindo 5,33 m de comprimento, 1,92 m de largura e 3,11 m de distância entre-eixos, também conta com uma cabine ampla e espaço para levar até cinco pessoas confortavelmente.

Traz de série itens como carregamento de celular por indução, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e sistema de som com oito falantes e boa qualidade. O ar-condicionado digital tem apenas uma zona de temperatura, mas conta com saídas traseiras e ajustes por meio de botões físicos - que também são exibidos na base da tela tátil da central multimídia.

Medindo sete polegadas, o painel digital poderia ser maior e mais personalizável, enquanto a multimídia traz tela ampla de 13 polegadas, cuja interface também poderia ser um pouco mais amigável e intuitiva.

Para compensar, há conexão com celulares via Android Auto e Apple CarPlay, que requer o uso de um cabo.

A picape conta, ainda, com chave presencial e partida do motor por botão.

Imagem: Divulgação

Segurança: a Hunter sai da fábrica com seis airbags, sistema de câmeras externas com visão "360 graus", monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e cintos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionador.

Contudo, até para o preço não subir tanto, não oferece assistências à condução como alertas de ponto cego e colisão, frenagem automática de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Imagem: Divulgação

Desempenho: a Hunter anda bem, equipada com motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm.

Traz gerenciamento competente da transmissão automática de oito marchas da ZF, mas o exemplar avaliado apresentou um pequeno atraso no pedal do acelerador que eventualmente poderá ser corrigido - a JAC informa que a unidade testada é pré-série.

Ao mesmo tempo, a suspensão traz boa calibragem, entregando estabilidade, sobretudo no asfalto, sem deixar a carroceria balançar mais do que o desejável - a direção elétrica também agrada e é suficientemente rápida para um veículo do porte da Hunter.

Imagem: Divulgação

Conta, como seria de se esperar em uma picape média turbodiesel mais equipada, com tração 4x4 e reduzida, acionadas por meio de um seletor no console central, e diferentes de modos de condução, do mais econômico ao mais esportivo (que reduz um pouco o "delay" do acelerador).

Quanto ao consumo, no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), a Hunter apresenta médias de 9 km/l na cidade e de 10,2 km/l na estrada.

No período de convivência com a picape, obtive cerca de 6 km/l no ciclo urbano e, no rodoviário, a média chegou a cerca de 12 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos vem de série com volante ajustável em altura, central multimídia de 13 polegadas, conexão via Android Auto e Apple CarPlay com fio, teto solar elétrico, painel digital de 7 polegadas, bancos dianteiros ventilados e com ajustes elétricos, bancos de couro, controle de velocidade de cruzeiro convencional, estribos laterais, barras de teto funcionais, santantônio, monitoramento externo com câmeras "360 graus", ar-condicionado digital com uma zona e saídas para o banco traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, retrovisores externos aquecidos e com rebatimento elétrico, carregamento de celular por indução, chave presencial, partida do motor por botão e faróis e lanternas de LEDs.

