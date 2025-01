Andressa Urach diz que aumentou ponto G com ácido hialurônico; faz sentido?

Efeito placebo também entraria em jogo. Para Brendler, a maior sensação seria provocada pelo efeito placebo. "Se o médico falar de uma maneira muito segura para a paciente que vai melhorar as sensações, talvez por indução, e não pela técnica, ela sinta. É um efeito passado pela confiança do médico sobre um procedimento ou um remédio", diz.

Aplicação envolve riscos

A aplicação na parte interna pode causar complicações. Essa região íntima é muito vascularizada e, dependendo de onde a injeção é dada, pode obstruir vasos sanguíneos, levar a infecções, fechamento do canal vaginal, dor na penetração e necrose. Há risco de alergias e rejeição do produto.

Há até risco do prazer. "O mamilo, o clitóris, os grandes lábios e a vagina acionam áreas cerebrais que têm a ver com o prazer. Se o ácido hialurônico for rejeitado, encapsular ou se inflamar os nervos dessa região, esse estímulo não vai ser transmitido para o cérebro", explica Brendler.

Ácido hialurônico, só do lado de fora. Um tipo mais fluido do produto pode ser usado com finalidade estética para dar volume aos grandes lábios ou próximo à entrada da vagina, para tratar fissuras de repetição. Neste caso, ele age como um hidratante para regenerar a pele. Bioestimuladores de colágeno também ajudam na flacidez.

Cuidados com procedimentos íntimos. Após tratamentos adequados, Santos orienta evitar relações sexuais por três dias, roupas apertadas e práticas de exercícios que podem comprimir a região, como andar de bicicleta. Com bioestimulador, recomenda-se fazer massagem no local para evitar nódulos e ajudar o produto a se espalhar. Remédios anti-inflamatórios devem ser suspendidos antes do procedimento, pois podem diminuir o efeito do produto.