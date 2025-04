OMS chega a acordo histórico sobre como o mundo enfrentará futuras pandemias

"Após mais de três anos de negociações intensas, os Estados-membros da OMS deram um passo importante nos esforços para tornar o mundo mais seguro contra pandemias", disse o órgão de saúde em um comunicado.

Os negociadores dos EUA deixaram as discussões depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, iniciou um processo de 12 meses para retirar o país —de longe, o maior financiador da OMS— da agência quando assumiu o cargo em janeiro. Diante disso, os EUA não estão vinculados ao pacto.

"Esse é um momento histórico e uma demonstração de que, com ou sem os EUA, os países estão comprometidos com o trabalho conjunto e com o poder do multilateralismo", disse à Reuters Nina Schwalbe, fundadora do think tank de saúde global Spark Street Advisors.

Essa é apenas a segunda vez nos 75 anos de história da OMS que os países membros chegam a um acordo vinculante —o último foi um acordo de controle do tabaco em 2003.

O acordo, ainda sujeito à adoção pela Assembleia Mundial da Saúde em maio e à ratificação pelos membros, aborda as desigualdades estruturais sobre como os medicamentos ou vacinas e ferramentas de saúde são desenvolvidos.

Seu artigo nove exige que os governos estabeleçam políticas nacionais que definam as condições de acesso em acordos de pesquisa e desenvolvimento e garantam que medicamentos, terapias e vacinas relacionados a pandemias sejam acessíveis globalmente —pela primeira vez em um acordo internacional de saúde.