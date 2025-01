Dormir pelado: o que a ciência diz e por que você deveria experimentar

Tirar a roupa antes de dormir pode ser uma estratégia para ter um sono mais profundo e ainda cuidar da saúde da região íntima.

A seguir, especialistas explicam por que você deveria desapegar dos seus pijamas.

1. Menor risco de infecção íntima

Roupas íntimas abafam a região e predispõem à multiplicação de fungos e bactérias que causam as infecções. Por isso, passar a noite nua é uma boa estratégia para evitar candidíase, por exemplo. A depender do tamanho e modelo da calcinha escolhida para dormir —fio-dental apertado, por exemplo—, ela também pode provocar irritação ou escoriações na vulva e no períneo.