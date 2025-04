Personalizado e por DNA: exame promete mais precisão ao tratar autistas

O PsicoGene TEA Pro analisa a reação do corpo a medicamentos antipsicóticos, psicostimulantes, antidepressivos, estabilizadores de humor (voltados ao controle emocional e impulsividade), moduladores do sono e canabinoides. O valor do teste, que pode ser feito em casa, individualmente, e enviado via Correios para o laboratório, é de R$ 2.700.

Analisando o DNA

Defensor do uso do exame, o neuropediatra Rubens Wajsnztejn, diretor da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, explica como funcionam esses testes. "É por análise do DNA, usando a saliva. Não há precisão absoluta em seu resultado, mas ele rastreia qual é o seu tipo de metabolismo e aponta o fármaco mais favorável para o seu corpo", diz.

O tratamento de um paciente com TEA não é fácil e pode passar por uma grande variedade de medicamentos antes que o médico consiga acertar o remédio ideal para ajudar no TDAH, na ansiedade e na insônia, por exemplo. O que esse exame farmacogenético propõe é oferecer mais assertividade nos consultórios.

Os chamados "pacientes refratários", que já trocaram de medicamentos diversas vezes e ainda não encontraram resultados positivos, podem se beneficiar da análise.

"Esse tipo de teste é importante principalmente no manejo medicamentoso do paciente que tem comorbidades. Ele nos dá a possibilidade de uma abordagem mais personalizada", explica o neuropediatra Flavio Geraldes Alves, especialista no uso de canabidiol.