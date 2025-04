É melhor tomar banho de manhã ou de noite? Faz mal tomar muitos?

Pensando em saúde, será que existe um horário melhor para tomar um banho?

Segundo especialistas ouvidos pelo VivaBem, a resposta é não: tanto faz você se lavar de manhã ou à noite e não há uma recomendação médica do melhor momento para isso. O horário ideal depende da sua preferência, necessidade e rotina.

O mais importante é a chuveirada ter qualidade. Isso é, lavar bem todas as partes do corpo com sabonete neutro e água morna, pois se ela estiver muito quente pode a ressecar a pele, aumentando o risco de coceiras, irritação e alergias.