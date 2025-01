Como evitar que bactérias da privada contaminem objetos e o banheiro

Um estudo, publicado em 2021 no periódico Physics of Fluids, só confirmou o que já desconfiávamos: banheiros têm partículas contaminantes por toda parte, inclusive no ar. Os pesquisadores avaliaram o volume dessas partículas após a descarga de vasos sanitários e mictórios. Três horas e mais de cem descargas depois, houve um aumento substancial nos níveis de aerossóis do ambiente.

Como evitar a contaminação

Aerossóis são partículas microscópicas que ficam suspensas no ar por muito tempo —uma espécie de "nuvem" que pode carregar fezes, urina, vômito e até microrganismos causadores de doenças nos seres humanos.

Para ajudar a reduzir o impacto dessa "nuvem" em toalhas, pia do banheiro e outros locais, uma medida simples que muita gente deveria adotar é fechar a tampa da privada ao dar a descarga. Do contrário, dependendo do fluxo de água liberado, o que está dentro do vaso acaba se espalhando pelo ar, aumentando os riscos de contaminação de quem está no ambiente.