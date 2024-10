Dá descarga de tampa aberta? Saiba que 'nuvem de cocô' impregna o ar; veja

Se você já precisou usar um banheiro público, sabe que todo cuidado é pouco— já que o fluxo de pessoas nesses espaços costuma ser grande e, bom, a limpeza nem sempre acompanha esse ritmo.

Um estudo, publicado no periódico Physics of Fluids (Física dos Fluidos, em tradução livre), só confirma o que já desconfiávamos: esses ambientes têm alto número de partículas contaminantes por toda parte. Inclusive no ar. Outra pesquisa, da Harpic, mostrou nas imagens que você vê nesta matéria como tudo impregna o banheiro.

Em Physics of Fluids, os pesquisadores da Florida Atlantic University's College of Engineering and Computer Science avaliaram o volume de partículas contaminantes que eram despejadas no ar após a descarga de vasos sanitários e mictórios.