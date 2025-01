Você faz cocô logo depois de comer? Entenda o que impacta idas ao banheiro

A coloração e o odor das fezes, na maioria das vezes, irão variar conforme o conteúdo alimentar ingerido.

Já as características que precisam de maior atenção são aquelas fezes com presença de pus ou sangue, amareladas e brilhantes, que flutuam no vaso sanitário, persistentemente com resíduos de alimentos, líquidas, muito pretas e fétidas, bem como esbranquiçadas.

Além disso, fezes de aspecto "em fita", quando são finas e compridas e surgem constantemente, também não são normais.

O odor pode mudar pela presença de alguma infecção ou inflamação intestinal, ou quando há sangue. Em todas estas situações, o melhor sempre é procurar a ajuda do gastroenterologista.

* Com informações de reportagem de 28/07/2023