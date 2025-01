Piercing no 'cofrinho', como o de rapper, não é recomendado; veja os riscos

A rapper norte-americana Cardi B, 32, colocou nesta semana um piercing no "cofrinho", o cóccix. Essa intervenção não é indicada por riscos à saúde, como lesões na pele e infecções.

Por que não é recomendado?

A contaminação de bactérias é comum na pele da região, o que aumenta o risco de infecções. Isso se explica por ser uma área abafada: pelo próprio atrito das nádegas e o uso das camadas de roupas (principalmente aquelas de tecidos sintéticos, como o poliéster).

Problemas durante a colocação do piercing. O cóccix fica próximo ao reto, órgão de alta contaminação devido à passagem das fezes. "Se acontecer uma perfuração do reto no procedimento, fezes podem vazar, causando uma complicação potencialmente grave e difícil de controlar, com risco de morte", alerta Bruna Vailatti, coloproctologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP). "É muito difícil acontecer a perfuração durante um procedimento como esse, mas não impossível."