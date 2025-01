Empresário morreu em SC; quais os riscos de fazer tatuagem com anestesia?

Em tese, a anestesia não deve ser aplicada para procedimentos realizados por pessoas que não são da área médica. Conforme o parecer nº 38/2001 do CFM, o ato anestésico complementa o trabalho de outro médico e exclui, "pela natureza diversa de sua formação, os profissionais que não compartilham dos atributos que caracterizam os que se dedicam à medicina".

Ainda assim, caso o procedimento seja feito por outros profissionais, deve obedecer a resolução do CFM nº 2174/2017. O documento dá recomendações diversas, incluindo uma criteriosa avaliação pré-anestésica. "Outras resoluções do CFM tratam da realização de procedimentos no ambiente ambulatorial, as quais também devem ser respeitadas pelos anestesiologistas", disse a SBA.

Cuidados para a anestesia

Seguindo as normas, a pessoa que fará a tatuagem deve ser avaliada por anestesiologista antes da internação. O profissional vai entrevistar e fazer exame físico para decidir sobre a necessidade da realização de exames complementares ou não. Outros profissionais podem ser envolvidos se houver necessidade de avaliação adicional, como cardiologista. Um termo de consentimento livre e esclarecido deve ser apresentado e assinado, no qual o paciente declara estar ciente dos riscos e a segurança do procedimento.

Finalizada a tatuagem, os cuidados são semelhantes ao de uma cirurgia sob anestesia. "Também devem ser considerados as condições clínicas prévias do paciente, assim como o grau de intervenção, o qual pode determinar maior ou menor grau de dor e outros eventos", informou a SBA.

* Com informações de matéria publicada em 1/12/2022 e 31/10/2024