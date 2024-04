Pelos pubianos: sua remoção pode ser prejudicial à nossa saúde?

Outro benefício sexual sugerido para os pelos pubianos é que a sensação gerada pelo movimento dos pelos ou o efeito da fricção durante a relação sexual pode ser sexualmente prazerosa - ou agir como uma defesa para a pele ao redor.

Proteção

Os pelos pubianos podem ter uma função protetora? Um estudo constatou que, sob o microscópio, os pelos pubianos tinham uma cutícula externa mais espessa em comparação com os retirados do couro cabeludo. Essa talvez seja a razão pela qual os pelos pubianos tenham uma textura mais grossa. Os autores do estudo levantam a hipótese de que essa cutícula mais espessa pode atuar como uma barreira contra danos à pele causados pela urina, que contém os compostos irritantes amônia e ureia.

Outra investigação sugeriu que as mulheres que se depilavam tinham maior risco de desenvolver padrões recorrentes de infecções do trato urinário (ITUs), já mais comuns em mulheres. A ciência por trás dessa observação foi que a remoção dos pelos pubianos também remove grupos de bactérias que residem dentro e ao redor dos pelos. Essas bactérias podem ter um efeito protetor, impedindo a invasão de outras bactérias, como uma das principais causas de ITUs, o E-coli.

O mesmo estudo sugeriu que as bactérias podem entrar na pele danificada após tratamentos pubianos e que pode haver outros agentes protetores nos folículos pilosos que ajudam a evitar infecções.

Para aqueles que gostariam de remodelar seus pelos pubianos, estudos demonstraram que os folículos pilosos podem ser enxertados na região pubiana, da mesma forma que podem ser transferidos para o couro cabeludo. A hipotricose do púbis, uma condição que causa a perda de pelos pubianos, também pode ser tratada com enxertos de folículos pilosos.