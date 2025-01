Dieta para secar barriga: veja opções e o que comer para emagrecer

A gordura abdominal é um grande desafio para quem quer emagrecer. Embora não seja possível escolher onde perder gordura, uma alimentação balanceada pode ajudar a eliminar a da região da barriga.

O principal foco para emagrecer é o déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que o corpo gasta, além de manter hábitos saudáveis. O VivaBem já inclusive fez um ranking das vantagens e desvantagens de dietas que ajudam nesse processo. Entre as mais recomendadas por especialistas estão a cetogênica, do metabolismo rápido, Dukan, jejum intermitente, low carb e mediterrânea.

No entanto, vale ressaltar que o processo de perda de peso é individual de cada pessoa. Por isso, conhecer o próprio corpo é essencial para escolher a melhor dieta, que deverá ser acompanhada por um profissional.