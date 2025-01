Não são só azeitonas e azeite: folhas de oliveira podem fazer bem à saúde

Antioxidantes funcionam reduzindo o estresse oxidativo no corpo. O estresse oxidativo causa danos ao DNA, às membranas celulares e aos tecidos, o que pode levar a doenças crônicas como câncer e doenças cardíacas.

As folhas de oliveira são saudáveis?

Uma revisão e análise combinou dados de 12 estudos experimentais com 819 participantes no total. De modo geral, o extrato de folha de oliva melhorou os fatores de risco para doenças cardíacas. Isso incluiu lipídios (gorduras) sanguíneos mais saudáveis e redução da pressão arterial.

O efeito foi maior em pessoas que já tinham pressão alta.

A maioria dos estudos dessa revisão administrou o extrato de folha de oliveira na forma de cápsula, com doses diárias de 500 miligramas a 5 gramas por seis a 48 semanas.

Outra revisão e análise publicada no final do ano passado analisou dados de 12 estudos experimentais, com um total de 703 pessoas. Alguns desses estudos envolveram pessoas com lipídios sanguíneos elevados, pessoas com pressão arterial elevada, pessoas com sobrepeso ou obesas, e alguns envolveram pessoas saudáveis.