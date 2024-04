Quer perder a 'pochetinha'? Veja as vantagens e desvantagens de 6 dietas

A gordura localizada na barriga é um dos maiores vilões de quem está em processo de emagrecimento. Muitas pessoas perdem peso, mas possuem dificuldade para eliminar os quilos concentrados na região abdominal. Porém, apesar de não ser possível escolher qual parte do corpo queimar gordura primeiro, um cardápio regrado de alimentação balanceada pode contribuir para se livrar da "pochetinha".

No geral, o principal foco deve o déficit calórico, ou seja, ingerir menos calorias do que você gasta, além de manter hábitos saudáveis. O Uol fez um ranking com as vantagens e desvantagens de dietas que podem ajudar nessa missão. Entre as mais indicadas por especialistas ouvidos pelo ViverBem estão a cetogênica, dieta do metabolismo rápido, Dukan, jejum intermitente, low carb e mediterrânea.

No entanto, vale ressaltar que o processo de perda de peso é individual de cada pessoa. Por isso, conhecer o próprio corpo é essencial para escolher a melhor dieta, que deverá ser acompanhada por um profissional.