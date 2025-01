Smoothie 'detox', sete tipos de frutas: conheça a dieta de Melania Trump

"O meu doce favorito é o chocolate amargo, que é uma opção bastante saudável sem deixar o sabor de lado. Por isso, quem não consegue resistir a um doce e consome diariamente, sempre que possível, deve optar pelo chocolate amargo, que possui grande concentração de cacau e traz benefícios para a saúde", explica a nutricionista Gislaine Aparecida Chaves Ribeiro.

Não é necessário se privar de tudo, o segredo está no equilíbrio, que Donald Trump parece não se preocupar. Conhecido por suas polêmicas políticas, o marido de Melania também se destaca por uma dieta com excesso de calorias e gorduras.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Trump geralmente pula o café da manhã, mas quando resolve comer, escolhe ovos com bacon. No almoço, opta por bolo de carne com pão, e no jantar, Big Mac com batatas fritas ou outro cardápio de fast food. Quando prefere carne, sempre escolhe um bife de boi bem exagerado.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/07/2024, 13/01/2022, 28/11/2024, 16/05/2024, 15/05/2019