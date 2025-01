'Desprezado', caroço do açaí pode virar aliado contra obesidade e diabetes

Contudo, seu potencial farmacológico ainda é pouco explorado. Já era sabido que a polpa do fruto era rica em polifenois —compostos presentes em vegetais, como o resveratrol em uvas vermelhas e os ácidos fenólicos dos chás. Essas substâncias são conhecidas por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e protetoras contra doenças crônicas. Assim, surgiu a hipótese de que os caroços também poderiam conter antioxidantes.

Em 2007, o professor Roberto iniciou os estudos sobre o extrato do caroço do açaí em seu laboratório, onde cinco anos mais tarde defendi minha tese de doutorado. As pesquisas que desenvolvo até hoje são voltadas para avaliação desse extrato em modelos de obesidade. Meu interesse surge da necessidade de criar estratégias terapêuticas naturais para o tratamento dessa condição, agravada pelas mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida da população. A modernização tem promovido o consumo de alimentos ultraprocessados e um comportamento cada vez mais sedentário.

Após vários anos de estudos —financiados pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj)— nossa equipe tem confirmado que a suplementação alimentar com o extrato da semente de açaí apresenta efeitos muito promissores contra a obesidade e o diabetes, demonstrados em diversos modelos animais e culturas de células.

Benefícios ao fígado e metabolismo

Em nossos experimentos, geralmente usamos camundongos alimentados com uma dieta rica em gorduras, que induz obesidade e condições metabólicas similares às humanas. Desde os primeiros resultados, publicados em 2010, observamos que, ao acrescentar nessa dieta um suplemento com o extrato dos caroços de açaí, os animais ganharam 40% menos peso e tiveram níveis 14% menores de glicose e 70% menores de insulina. Além disso, as taxas de colesterol e triglicerídeos permaneceram normais, embora sejam cerca de 50% maiores nos que receberam apenas a dieta gordurosa.

Mais tarde, descobrimos que a associação com o extrato também levou a um menor acúmulo de gordura no fígado, mesmo em camundongos que ainda consumiam a dieta hipercalórica. Quando combinado com exercícios físicos, o extrato promoveu resultados ainda mais expressivos: redução de 70% na glicemia, 81% no colesterol total e 72% na gordura acumulada no fígado.