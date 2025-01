Carne contaminada por enchentes era vendida no RJ: quais os riscos à saúde?

Exposição a metais pesados também é perigosa. A presença de metais pesados na água de enchente também é preocupante. Quando ingeridos, esses metais podem causar danos ao sistema nervoso e outros órgãos, reforça Pompeu.

Milhões de pessoas são afetadas todos os anos. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de uma em cada dez pessoas no mundo adoece anualmente ao consumir alimentos contaminados. Isso equivale a 600 milhões de indivíduos, com 420 mil mortes atribuídas a essas contaminações. No Brasil, a situação também preocupa - de acordo com o Ministério da Saúde, o país registra cerca de 700 surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA) por ano.

Os sintomas aparecem rapidamente e casos graves podem levar à morte. Os sintomas das DTA geralmente surgem logo após o consumo do alimento contaminado, incluindo dor abdominal, diarreia, vômitos, náuseas, febre, tontura, dor de cabeça e perda de apetite. Em situações mais severas, as DTA podem causar desidratação, sangue na urina, fraqueza extrema e até mesmo levar ao óbito.

Como identificar carne estragada?

A cor da carne pode ser um sinal de alerta. "As carnes frescas normalmente têm uma cor vibrante, mas, quando estragadas, podem apresentar tons esverdeados, acinzentados ou marrons", explica Pompeu.

Odor forte indica deterioração. "Quando deteriorada, a carne frequentemente apresenta um odor forte que arde o nariz, sinal de que a decomposição está avançada", afirma José Marcelo Natividade, endocrinologista e metabologista do Hospital das Clínicas da FMUSP.