Clonazepam é potente e tem efeito rápido, mas há risco de dependência

Em quais situações ele deve ser usado?

Dada a utilização dessa classe de fármaco desde a década de 1970, seus efeitos são bastante conhecidos. Contudo, é importante que você faça o uso racional desse remédio, ou seja, utilize-o de forma apropriada, na dose certa e por tempo adequado, conforme orientação médica e do farmacêutico.

A medicação pode ser indicada —geralmente de forma associada a outros fármacos— para aliviar sintomas agudos relacionados às seguintes condições:

Crises de epilepsia e convulsões

Transtornos de ansiedade (ansiolítico em geral, pânico, fobia social)

Depressão e mania

Inquietação extrema (acatisia)

Vertigem e distúrbios do equilíbrio

A literatura sobre o medicamento esclarece que ele também pode ser usado no tratamento do bruxismo e distúrbios comportamentais do sono. Como essas indicações não constam da bula do clonazepam, elas são chamadas de off label.

Entenda como ele funciona

O clonazepam é considerado um benzodiazepínico de alta potência e de ação prolongada. Ao ser administrado pela via oral, ele é rapidamente distribuído por todo o organismo, e é preferencialmente captado pelas estruturas do cérebro. Ele é metabolizado pela via hepática e excretado pela via renal e fezes.