Pode consumir whey protein junto com café? Exige algum cuidado?

A mistura de café com proteína (geralmente o whey protein) é possível e recebe o nome de "café proteico". A bebida melhora os efeitos do exercício físico, ao dar mais energia para o treino; aumenta o gasto energético; melhora o sistema imunológico e a recuperação muscular; gera saciedade.

Mas é importante dizer que esse "combo" não traz benefícios extra, ou seja, consumir café e/ou whey protein isoladamente trará as mesmas vantagens ao organismo.

De acordo com um estudo realizado pela Escola de Ciências do Esporte e Exercício, da Universidade de Birmingham (Reino Unido), a cafeína, principal componente do café, pode melhorar as contrações musculares e a resistência à fadiga. O resultado disso é mais força para você realizar o seu treino.