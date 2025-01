Whey Protein: para que serve, como tomar e quais os melhores tipos

"É recomendável evitar suplementos com grandes quantidades de aditivos alimentares na lista. Por isso, as versões sem sabor, do ponto de vista nutricional, são melhores do que as com sabor", ensina Elisa Jackix, professora da Faculdade de Nutrição da PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas). Para quem é alérgico ou intolerante à lactose, somente o consumo do whey isolado está permitido, já que não contém esse açúcar natural do leite em sua composição.

Uso medicamentos regulares. Tem perigo tomar whey?

Os especialistas dizem que combinar medicamentos regulares com o suplemento de proteína não causa distúrbios. No entanto, para pessoas que tomam medicamentos ou não, é fundamental que o consumo do whey seja feito com orientação médica e nutricional. Esses profissionais são capacitados para determinar a melhor estratégia a ser seguida conforme os seus objetivos.

Existe whey vegano?

Não. O whey protein é a proteína do soro do leite, um alimento de origem animal. Porém, há muitos suplementos proteicos de origem vegetal eficazes que podem substituir o whey e ser consumidos por quem é vegano.

Recentes pesquisas mostram que suplementos de proteína de soja, de ervilha e do arroz são capazes de promover os mesmos ganhos do whey protein. Um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition, por exemplo, concluiu que tanto a suplementação com proteína animal (whey) como com a vegetal (ervilha) promoveu aumento da espessura muscular, após 12 semanas, em praticantes de musculação.