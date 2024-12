Quais frutas misturar com whey protein? Veja sugestões e benefícios

Canela;

Cacau em pó;

Aveia;

Pasta de amendoim;

Castanhas;

Mel.

E entre misturar com água ou leite?

Existem três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. O whey concentrado contém cerca de 80% de proteínas do soro de leite, além de carboidratos (lactose) e lipídios. Segundo Rafael Longhi, professor de nutrição esportiva, misturar o produto com leite, por exemplo, pode ser vantajoso para quem quer ganhar músculos - objetivo que demanda um consumo maior de proteínas.

"A combinação de whey com leite aumenta ainda mais a quantidade de proteína na bebida, já que o leite também é um alimento proteico", explica o especialista.

Apesar de essa mistura adicionar calorias ao suplemento, Longhi diz que pessoas que querem emagrecer não precisam se restringir a consumir o produto somente com água. O whey também pode ser misturado com leite nesses casos, desde que a quantidade da bebida seja ajustada para evitar um excesso calórico. "O cálcio, inclusive, é um nutriente que pode auxiliar no controle do peso."

Mas se você é intolerante à lactose ou toma whey hidrolisado - versão indicada para pessoas que possuem algum problema gastrointestinal, como quem já passou por cirurgia bariátrica -, o leite talvez não seja a escolha ideal para preparar o suplemento.