Consumo exagerado do whey protein tem consequências; veja quais são

Quem se dedica à prática de exercícios físicos está familiarizado com o whey protein, um suplemento composto por proteínas encontradas no soro do leite e que apresenta todos os aminoácidos necessários para potencializar o crescimento, a força e a recuperação muscular.

Quando não é possível atingir o consumo recomendado de proteínas e há maior demanda desse nutriente, como nos casos de praticantes de atividades físicas, a suplementação pode ser útil. Mas será que existe risco de superdosagem?

Dosagem recomendada