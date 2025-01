Dengue: o que você precisa saber para se proteger da doença no verão

A seguir, trazemos oito pontos que são importantes você saber para se prevenir da dengue no verão —e no restante do ano

1. É essencial combater e se proteger do mosquito

A principal forma de transmissão é pela picada do Aedes aegypti. No entanto, em casos extremamente raros, transmissão poderia acontecer por transfusões de sangue ou transplantes de órgãos. Já o contato direto com pessoas infectadas não transmite a doença. Para evitar o problema, é muito importante você evitar ter em casa áreas com acúmulo de água parada (vasos, pneus, caixas de água abertas etc.). Além disso, use sempre repelente.

2. Nem todo mosquito Aedes aegypti está infectado

O Aedes aegypti é facilmente reconhecido pelas listras pretas e brancas no corpo e nas pernas. Ele voa baixo, tem asas translúcidas. É a fêmea que pica, pois precisa de sangue para maturar seus ovos. Mas nem todos os mosquitos estão infectados com o vírus da dengue. No entanto, como não dá para identificar se o inseto tem ou não o vírus, o melhor a se fazer é adotar meios para se proteger das picadas (repelentes, telas, mosquiteiros, por exemplo).

3. O Aedes aegypti pode transmitir outras doenças simultaneamente

De fato, a picada desse mosquito pode transmitir outras doenças além da dengue, como zika e chikungunya, de forma simultânea se houver surto dessas doenças na mesma área.