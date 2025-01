Ozempic e Wegovy podem proteger contra 42 doenças, incluindo Alzheimer

Este tipo de droga tem o potencial de diminuir o risco de infarto, derrame e outras doenças cardiovasculares, confirmou o estudo. Com a perda de peso e o controle da glicemia mais eficiente proporcionada pelas canetas injetáveis, o paciente tem melhor saúde metabólica e menor risco de desenvolver as complicações mais comuns da diabetes tipo 2 e da obesidade. Esta conclusão já havia sido encontrada em pesquisas anteriores.

Risco de ter transtornos de coagulação, metabólicos, cardiorrenais, doenças infecciosas, condições respiratórias (como doença pulmonar obstrutiva crônica), falência hepática e doenças inflamatórias intestinais também diminuíram em quem usava a caneta em vez da medicação tradicional.

Melhor saúde mental e neurológica

Surpreendentemente, as canetas foram associadas a benefícios à saúde neurológica e mental. Houve redução a risco de demência, doença de Alzheimer (-12%), convulsões e dependência de substâncias como álcool, cannabis (maconha) e opioides (-13%), no geral. Quem tomava este tipo de medicação ainda teve menor chance de sofrer com ideação suicida e automutilação (-12%), bulimia (-19%) e transtornos psicóticos como a esquizofrenia (-18%).

É interessante que as drogas GLP-1 ajam em receptores expressos em áreas do cérebro envolvidas no controle de impulsos, recompensas e vícios —potencialmente explicando sua efetividade em frear o apetite. Ziyad Al-Aly, coautor da pesquisa e diretor do Centro Clínico Epidemiológico do Sistema de Saúde de Veteranos de St. Louis, em comunicado à imprensa

No entanto, as canetas aumentaram o risco de outras 19 doenças. Entre elas estão doenças ou desconfortos (náusea, dor abdominal e vômito) gastrointestinais, hipotensão, síncope, doenças reumáticas, pedra nos rins, nefrite intersticial e pancreatite medicamentosa.