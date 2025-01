Paes promete Ozempic no 'postinho'; quando remédio ficará mais barato?

Por isso, os medicamentos genéricos permitem uma competitividade no mercado. Antes, no entanto, eles são submetidos à análise da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para assegurar a mesma eficácia e segurança do produto de referência.

Laboratórios já fazem estudos

Farmacêuticas ao redor do mundo já se preparam para o fim da patente da semaglutida. A brasileira Prati-Donaduzzi, por exemplo, anunciou em outubro de 2024 que já começou as pesquisas. A versão terá matéria-prima vinda da Ásia e caneta de aplicação negociada no mercado europeu, informou um comunicado divulgado à imprensa.

Com a queda da patente do Ozempic, irá ocorrer um efeito muito parecido com o que ocorreu com o Viagra. O comprimido de referência custava R$ 50, e, hoje, o genérico é comercializado a R$ 0,90. Essa diferença no preço trouxe acesso a quem precisava. Eder Maffissoni, diretor-executivo da Prati-Donaduzzi, em comunicado à imprensa

*Com informações de reportagem publicada em 03/10/24.