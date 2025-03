Quase 1/3 dos adultos brasileiros têm obesidade, aponta relatório

A Federação Mundial da Obesidade (World Obesity Federation, em inglês) lançou hoje o Atlas Mundial da Obesidade 2025, destacando que cerca de um bilhão de pessoas vivem com sobrepeso em todo o mundo e o número pode passar de 1,5 bilhão até 2030; no Brasil, mais de 60% da população é considerada acima do peso —destes, 31% têm obesidade. A campanha global "Mudar o Mundo Pela Saúde" foi apresentada para alertar sobre a necessidade de ações coordenadas contra o problema de saúde.

Os dados do Atlas

Obesidade cresce de forma acelerada no Brasil. O estudo estima que 68% dos brasileiros adultos estejam vivendo com sobrepeso. Já com obesidade, esse número chega a 31% da população.

Quase 120 milhões com IMC alto. Projeta-se que 119,16 milhões de adultos terão um IMC alto em 2025 no país. O número de homens com obesidade até 2030 pode aumentar em 33,4%; já entre as mulheres 46,2%.