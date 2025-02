Por que 'barriga de chope' é perigosa para a saúde até de quem 'é magro'

Apesar de ser chamada popularmente de "barriga de chope", a gordura visceral não está necessariamente ligada à ingestão de álcool. Uma pessoa que não bebe e tem uma alimentação ruim, repleta de alimentos ultraprocessados, açúcares, carboidratos refinados e fast-food, também tende a desenvolver a gordura visceral, especialmente se tiver uma genética favorável para isso.

Mas é claro existe relação entre beber (cerveja ou outros drinques) com o problema, pois o álcool fornece muitas calorias vazias (que não são acompanhadas nutrientes) e favorecem o acúmulo de gordura no corpo —visceral e subcutânea.

"A bebida ainda interfere no metabolismo, fazendo com que o corpo queime menos gordura enquanto prioriza a metabolização do álcool", explica Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Como diminuir a gordura visceral?

Imagem: iStock

Não existe uma tática para queimar gordura especificamente de uma parte do corpo. Então, seja para quem está com obesidade, seja para quem está no peso normal e tem excesso de gordura visceral, a principal conduta é adotar mudanças no estilo de vida: