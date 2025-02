8 coisas que nos fazem engordar e talvez você não saiba

Quando, por algum motivo, o bebê precisa ser desmamado de forma precoce, pode acabar recebendo algumas das fórmulas infantis que têm grande quantidade de calorias. "Não dá para cravar que essas crianças serão obesas, mas elas têm um risco maior de desenvolver a doença", esclarece a professora.

Após os seis primeiros meses de vida, a criança já pode começar a tomar água e a comer alimentos sólidos, como frutas, legumes, carnes. Mas o consumo de açúcar deve ser evitado pelo menos até os dois anos —se puder demorar mais, melhor.

A professora da Faculdade de Nutrição da Unifal (Universidade Federal de Alfenas) Maria Carmen Bisi Molina conta que, nos primeiros cinco anos de vida, a criança ainda está formando sua microbiota intestinal. Nessa fase da vida, o consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados pode estimular o desenvolvimento de bactérias ruins, que em grande número no organismo estão associadas ao ganho de peso.

7. Luz do roteador ou da TV

O uso excessivo de telas durante à noite atrapalha o sono —e nós já explicamos como dormir mal pode levar ao ganho de peso. E o simples fato de ter no seu quarto aparelhos que emitem luz (como o roteador de internet e o decodificador da TV a cabo) pode atrapalhar a produção de melatonina (hormônio do sono) e alterar o ciclo circadiano, prejudicando a qualidade do sono.

Para ter ideia, um estudo publicado em 2019 indica que dormir com televisão ou luz acesa está associado a um ganho de 5 kg ou mais em mulheres, comparado com aquelas que dormiam sem luzes artificiais no quarto.