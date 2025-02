'Ser gorda socialmente é outra coisa': por que body positivity perdeu força

"Observamos um aumento significativo de conteúdos sobre perda de peso, com celebridades, influenciadores e até pacientes compartilhando suas jornadas de emagrecimento a qualquer custo, muitas vezes desordenadas, sem acompanhamento médico e pouco saudáveis. Essas postagens retratam frequentemente o corpo gordo como um 'passado', no clássico 'antes e depois'", comenta Otávio Freire, sócio e fundador da Ilumeo.

Com esse alerta, as redes sociais tendem a entrar na rota de avaliação dos médicos. "É crucial que, como profissionais de saúde, comecemos a avaliar o consumo digital dos pacientes com sobrepeso e obesidade e seus impactos psicológicos ao atendê-los no consultório, para que as recomendações sejam individualizadas e realmente eficazes", diz Maria Augusta Bernardini, diretora médica da Merck para Brasil e América Latina.

Fim ou continuidade?

Embora se fale da volta da magreza, a nutricionista e pesquisadora Pabyle Flauzino diz que "não se pode voltar a algo que nunca se foi". Doutoranda em saúde coletiva na UECE (Universidade Estadual do Ceará), ela estuda o estigma do peso e diz que o Ocidente nunca valorizou o corpo gordo.

"Nossa relação com a gordura é tão disfuncional que porque uma mulher tem gordura na barriga e nos quadris, o que é perfeitamente normal se considerarmos a fisiologia humana e a anatomia do sexo feminino, a gente caiu no conto de que ela é gorda", disse no seu podcast Nutri Desconstruída.

Ela conta que quem encabeçou o movimento body positivity foram pessoas gordas, mas não aquelas que estavam no extremo. "Foram as mulheres magras, quase sendo confundidas com gordas. Não eram pessoas que passavam pela experiência que é ser gorda socialmente."