Sem ação, mundo viverá grave epidemia de obesidade até 2050, diz estudo

Entre 1990 e 2021, o número de pessoas nesta situação quase triplicou entre adultos com mais de 25 anos, passando de 731 milhões para 2,11 bilhões, e mais que dobrou entre crianças e adolescentes de 5 a 24 anos, passando de 198 para 493 milhões.

"Sem uma reforma política urgente e ações concretas, estima-se que 60% dos adultos, ou 3,8 bilhões de pessoas, e quase um terço (31%) das crianças e adolescentes, ou 746 milhões de menores, estejam com sobrepeso ou obesos até 2050", de acordo com o estudo.

Para enfrentar "um dos maiores desafios de saúde do século 21", devem ser adotados planos de ação quinquenais (2025-2030) com medidas-chave como "regulamentar a publicidade de alimentos ultraprocessados, integrar infraestruturas esportivas e parques infantis nas escolas, incentivar o aleitamento materno e dietas equilibradas desde a gravidez e desenvolver políticas nutricionais adaptadas a cada país", afirmam os autores.

O texto destaca que até 2050, um em cada três jovens que sofrem de obesidade —ou 130 milhões de menores— viverá no Norte da África e no Oriente Médio, seguidos pela América Latina e o Caribe, com graves consequências para a saúde, econômicas e sociais.

Pressão sobre os sistemas de saúde

A obesidade juvenil deve subir em 121% globalmente, com um total de 360 milhões de crianças e adolescentes obesos até 2050. Os primeiros a serem afetados, com um aumento acentuado esperado entre 2022 e 2030 globalmente, são os meninos de 5 a 14 anos. Em 2030, espera-se que haja mais obesos (16,5%) do que acima do peso (12,9%) nessa categoria.