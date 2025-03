Quanto vai custar o Mounjaro, que chega em breve às farmácias brasileiras?

A ação é semelhante à da semaglutida, com controle dos níveis de açúcar no sangue e da saciedade. No entanto, ao acionar os dois hormônios de uma vez, sua atuação é potencializada. Por isso, nos estudos da Eli Lilly, o Mounjaro se mostrou mais efetivo do que o Ozempic na redução do nível de hemoglobina glicada, um parâmetro que indica o controle da diabetes tipo 2.

Nos Estados Unidos, onde o medicamento já é comercializado, ele também é liberado pela FDA (Food and Drug Administration, equivalente à Anvisa) para o tratamento de obesidade.

Recentemente, um estudo publicado na revista científica Jama Internal Medicine comparou o emagrecimento médio com o uso da tirzepatida e da semaglutida e mostrou que a primeira é mais efetiva neste quesito.

Após um ano de uso dos medicamentos, a perda de peso média dos participantes foi de 15,3% entre os que usaram tirzepatida e de 8,3% entre os que utilizaram semaglutida.

No Brasil, o remédio foi aprovado pela Anvisa em setembro de 2023, para tratamento de adultos com diabetes tipo 2 (ele não é recomendado para menores de 18 anos). A aprovação para utilização no tratamento da obesidade ainda está em análise.

A aplicação do Mounjaro é subcutânea e semanal, e a dose é progressiva. O tratamento com a tirzepatida deve começar na dosagem de 2,5 mg e passar pelas doses de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, até chegar a 15 mg.