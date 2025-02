Você vive perdendo e ganhando peso? Entenda os perigos do efeito sanfona

Persistência tem poder

Apesar de reconhecerem o desânimo que o reganho de peso provoca, os especialistas ressaltam que é preciso seguir tentando porque não existe dieta milagrosa nem soluções de curto prazo.

"A proteção da saúde de pessoas com obesidade vai além do conhecimento de como o corpo reage à perda de peso, e inclui também a aceitação dessa realidade, além do apoio de um médico qualificado, capaz de lidar de forma eficaz com as necessidades de cada pessoa", fala Patrícia Moreira Gomes, endocrinologista assistente da Divisão de Endocrinologia do HCFMRP-USP.

A médica lembra que peso é uma questão de saúde e não de estética, mas muitos querem alcançar metas irreais. Emagrecer de 10% a 15% já leva à melhora da saúde e redução do risco de doenças, também evita a mortalidade precoce. "Ter essa perspectiva ajuda a reduzir dígitos na balança, mantendo-os estáveis de forma mais saudável e sustentável", acrescenta Gomes.

Como evitar o efeito sanfona?

Educar-se mais sobre a obesidade e conhecer todos os fatores envolvidos no processo de emagrecimento ajuda a manter-se positivo e disponível para seguir firme no tratamento. Confira as dicas dos especialistas: