O que acontece no seu corpo quando você para de tomar antidepressivo

Busque entender qual seria o cenário caso você decidisse não tomá-lo dali em diante.

Os especialistas garantem que, o uso de medicações adequadas e sua retirada gradual, além do acompanhamento médico, reduzem —e muito— a possibilidade de efeitos indesejados e ainda permite encontrar estratégias para manter a qualidade de vida.

Fontes: Débora Leal, psiquiatra do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares em Teresina); Luciana Canetto, farmacêutica e vice-presidente do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia de São Paulo); Luiz Scocca, psiquiatra pelo HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), membro da APA (Associação Americana de Psiquiatria). Revisão técnica: Luiz Scocca.

