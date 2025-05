O que acontece no seu corpo quando a menopausa chega

Exponha-se ao sol ao menos 3 vezes a cada semana, por 10 a 15 minutos, e no horário das 10h às 16h. Caso isso não seja possível, converse com seu médico sobre a necessidade da suplementação da vitamina D.

Previna quedas: use sapato de salto baixo para as atividades do dia-a-dia; instale um interruptor de luz perto da cama para acendê-lo à noite, quando precisar levantar; coloque um tapete antiderrapante no banheiro e, se possível, barras de proteção; substitua escadas por rampas; evite o uso de tapetes em casa.

Afaste o isolamento social participando de atividades em grupo, que previnem a solidão e a depressão. Procure por grupos em serviços de saúde, na sua comunidade ou associações religiosas. Na medida do possível, a ideia é passear, viajar, dançar, ir à praia, ir ao shopping e reunir-se com as amigas, nem que seja para tomar um cafezinho.

Fontes: Lucia Helena Simões da Costa Paiva, presidente da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), professora titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); Maria Célia Mendes, mestre e doutora em ginecologia e obstetrícia, docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP-USP/FAEPA (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) e coordenadora do Ambulatório de Climatério do Climatério da SBRH (Sociedade Brasileira de Reprodução Humana), membro da Comissão de Climatério da Febrasgo; Michelle Sena, médica ginecologista e obstetra do Ambulatório de Climatério do MEAC-UFC/Ebserh (Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), além de supervisora da residência médica em ginecologia e obstetrícia da mesma instituição. Revisão médica: Michelle Sena.

Referências: Ministério da Saúde, Endocrine Society.

Pompei LM et al. Profile of Brazilian climacteric women: results from the Brazilian Menopause Study. Climacteric. 2022.