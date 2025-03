O que acontece no seu corpo quando você sente dor

Assim, esteja disponível para as sugestões terapêuticas que vão além do uso de medicamentos, como a psicoterapia e a fisioterapia, por exemplo.

O seu autocuidado, que compreende um estilo de vida saudável, desenvolvendo atividades sociais, mentais e físicas aumentam —e muito— a probabilidade de controle adequado da dor e melhoria significativa da sua qualidade de vida.

Fontes: Josenília Alves Gomes, professora de medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará) e atual superintendente do Complexo Hospitalar da mesma instituição; desenvolve suas atividades médicas no Ambulatório de Dor do HUWC-UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Karina Barros, diretora associada da área médica da Kenvue (selfcare e América Latina), cientista titulada com mestrado (Unifesp) e doutorado (University of Southampton), com pós-doutoramento em genética (Unifesp); e Thiago Mattar Cunha, professor de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Revisão técnica: Josenília Alves Gomes.

Referências:

IASP (International Association For the Study of Pain).

Ministério da Saúde. Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS/NS n. 01, de 22 de agosto de 2024. Disponível em https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/dorcronica-1.pdf