O que acontece no seu corpo quando você vive tendo crise de alergia

Caso não possua convênio, em São Paulo, existem centros de referência em Imunologia e Alergia no HC-FMUSP e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na USP e no Instituto da Criança no Iamspe (Hospital do Servidor Público) que possibilitam uma consulta com um alergista. Informe-se sobre centros desse tipo em sua região.

Dá para prevenir?

Nem sempre é possível prevenir uma alergia porque, por vezes, ela pode ser desconhecida pela própria pessoa. No entanto, os especialistas consultados elencaram algumas orientações básicas que podem reduzir crises e afastar efeitos indesejados. Confira:

Procure ajuda médica diante da mínima manifestação da alergia.

Evite a automedicação. Isso afasta o risco de usar medicações inadequadas, bem como o desdobramento de efeitos colaterais. Na maioria das vezes, as pessoas não usam o fármaco como se deve e nem pelo tempo correto.

Descubra quais são os alérgenos associados às suas crises para que se possam estabelecer estratégias específicas e dirigidas para o seu quadro.