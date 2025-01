CFM pede banimento do PMMA no Brasil; quais os riscos da substância?

Embora não seja indicada para procedimentos estéticos, o PMMA ganhou espaço como uma alternativa de preenchimento. A substância vem sendo utilizada para aumentar o volume, por exemplo, dos glúteos e das coxas. Nestes casos, é utilizado em microesferas, em uma forma semelhante ao gel.

Casos graves após o uso vêm sendo relatados. Em julho de 2024, a influenciadora Aline Ferreira, 33, morreu após apresentar complicações decorrentes da aplicação para aumento dos glúteos. A VivaBem, a influenciadora Erika Alk, 49, relatou que enfrentou infecções, uma úlcera ocular e correu o risco de perder a visão. A influenciadora Maíra Cardi explicou que precisaria passar por cirurgia para remover o PMMA injetado na bochecha.

Maíra Cardi fala do uso de PMMA no rosto. Influenciadora aplicou a substância em 2009 e relatou a necessidade de cirurgia para remoção do produto Imagem: Reprodução/TikTok/cardinigro

Quais os riscos do componente?

A substância pode causar danos a curto ou longo prazo. As complicações podem acontecer logo após o procedimento ou depois de anos da aplicação, e não necessariamente no local do implante, já que pode haver migração do produto para outras áreas do corpo. O PMMA pode causar, por exemplo, infecções, inflamação crônica e reações alérgicas, além de eventuais deformações no local onde foi aplicado.

Um dos principais riscos do uso é uma eventual insuficiência renal irreversível. Ele provoca a produção de granulomas (reação do sistema imunológico contra infecções), que estimulam a absorção de uma grande quantidade de cálcio pelo corpo, o que pode sobrecarregar e danificar a função dos rins.